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09:03, 12 июля 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Камбоджу фразой «в первый же день вырвали борсетку»

Фото: Lewis Tse / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала в Камбодже и призналась, что у нее больше нет желания посещать эту страну. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что это государство Азии очень бедное и там распространено воровство. По ее словам, даже в отелях для гостей расклеены картинки с инструкциями, как себя вести на улице, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

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«В первый день моего пребывания в Камбодже у меня вырвали борсетку с телефоном. Просто выдернули на ходу из рук и скрылись на мопеде. Улицы грязные, похожие на свалку», — такими фразами описала свою поездку путешественница.

Россиянка также пожаловалась, что местные полицейские лишь оформили заявление и уточнили, сколько в сумке было денег. «Думаю, у них налажены схемы работы с уличными воришками и они подсчитывали свою премию с моего случая. Ведь весь процесс кражи был зафиксирован на камеру, видны были номера мопеда», — расстроилась туристка.

Помимо этого, негативное впечатление на россиянку произвела местная кухня. Морепродукты на ночных рынках были «несъедобные, резиновые и подгоревшие», а цены на еду и продукты в магазинах отнюдь не бюджетные.

Ранее другой россиянин побывал в Камбодже и описал ее фразой «больше туда не вернусь». Он отметил, что туристы в этой стране не чувствуют себя в безопасности.

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      Алина Черненко
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