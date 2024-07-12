69-я параллель
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15:10, 12 июля 202469-я параллель

Россиянка попыталась замаскировать под пирожные легально вывозимый за границу товар

У выезжавшей за границу россиянки нашли замаскированные под пирожные сигареты

Фото: Федеральная таможенная служба

Проезжая через границу России и Норвегии в Мурманской области, россиянка попыталась замаскировать под пирожные легально вывозимый за границу товар — сигареты. Об этом сообщает портал «Север Пост».

По информации издания, сотрудники таможни увидели под сиденьем выезжающей в Норвегии женщины коробку, на упаковке которой значилось, что внутри находятся пирожные, однако при вскрытии внутри нашли россыпь сигарет.

«Законодательством не ограничивается количество вывозимых из России сигарет для личного пользования», — подчеркнули в таможне. Однако из-за того, что россиянка попыталась скрыть от таможенников факт вывоза товара, ей придется заплатить штраф.

Ранее суд вынес приговор двоим контрабандистам, пытавшимся вывезти из России в Турцию партию золотых слитков на сумму 127 миллионов рублей.

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      Марк Леонов
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