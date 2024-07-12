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05:41, 12 июля 2024Россия

Российские дроны за час уничтожили более десяти машин ВСУ

МО РФ: БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ на правобережье Днепра

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Расчеты дроны Воздушно-десантных войск группировки «Днепр» за час уничтожили более десяти машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что скопление техники в одном из населенных пунктов обнаружил оператор разведывательного БПЛА ZALA, было выяснено, что автомобили используются в ночное время в военных целях, а днем противник прячет их в укрытиях.

«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям», — пояснили в Минобороны.

Там добавили, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение скопления техники, действия российских подразделений нарушили логистические цепочки ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские военные используют в Харьковской области большое количество техники, поставляемой Киеву странами Запада. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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      Марина Совина
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