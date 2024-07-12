Российские истребители ударили по ВСУ неуправляемыми бомбами весом в полтонны

Вооруженные силы России сбросили на украинские войска весящие полтонны ФАБ

Российские истребители ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) неуправляемыми бомбами весом в полтонны — на украинские войска были сброшены ФАБ-500. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводит ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Запад» и был направлен против замаскированных скоплений техники и живой силы.

Ранее сообщалось, что расчеты дроны Воздушно-десантных войск группировки «Днепр» за час уничтожили более десяти машин ВСУ на правом берегу Днепра.

В Минобороны уточнили, что скопление техники в одном из населенных пунктов обнаружил оператор разведывательного БПЛА ZALA.