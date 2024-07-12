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18:32, 12 июля 2024Экономика

Задымленный российский город попал на видео

В Ростове-на-Дону дороги заволокло дымом из-за горящей сухой травы
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Ростов-на-Дону заволокло дымом, жители жалуются на стойкий запах гари и плохую видимость на дорогах. Кадры с городских улиц публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Запах гари появился примерно в четыре часа дня — вскоре его почувствовали во всех районах города. Как передает портал 161.RU, город затянуло дымом из-за возгорания на улице Нансена: вдоль дороги вспыхнула сухая трава. По словам местных жителей, спасатели долго реагировали на вызов, и все это время люди тушили пожар самостоятельно. В МЧС о выездах на место происшествия не сообщали.

Кроме того, возгорания фиксируются и в области — несколько очагов наблюдается на полях в районе Новоперсиановки. Запах гари был заметен и накануне вечером.

Ранее воспламенилось предприятие по производству керамических плит в подмосковных Химках. По информации экстренных служб, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

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      Виктория Клабукова
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