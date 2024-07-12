Служебная собака помогла росгвардейцам найти три схрона ВСУ в ДНР

Росгвардия ликвидировала три схрона ВСУ в ДНР

Росгвардия ликвидировала три крупных схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Спецназ Росгвардии обследовал несколько квадратных километров леса в одном из недавно взятых под контроль Российской армией районов. Их прикрывал 120-миллиметровый миномет, а обстановку контролировали операторы БПЛА.

Служебная собака заметила три замаскированных тайника. Саперы изъяли из них боеприпасы к стрелковому оружию, автоматы Калашникова, мины, сто выстрелов к ручному противотанковому гранатомету и СПГ, реактивные двигатели и стартовые заряды к ним. Также в тайниках лежали 30 ручных гранат, гранаты и осколочные гранатометные выстрелы иностранного производства.

Опасные находки уничтожили с соблюдением мер безопасности, так как они непригодны для дальнейшего использования.

Ранее стало известно, что на территории ДНР спецназ Росгвардии обнаружил оборудованный в частном секторе оборонительный рубеж бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).