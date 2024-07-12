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16:23, 12 июля 2024Мир

Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

Reuters: Израиль частично отступил из некоторых районов Газы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) частично отступила из некоторых районов города Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и службу спасения.

Как отмечает служба по чрезвычайным ситуациям, подконтрольная радикальному палестинскому движению ХАМАС, в этих районах нашли около 60 бездыханных палестинцев.

Жители и спасатели сообщили, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать военная техника и израильские снайперы.

Уход ЦАХАЛ является «тактическим выводом и передислокацией», передает Al Jazeera. По информации телеканала, израильские войска покинули западные районы города, где зафиксированы «масштабные разрушения».

В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла это сообщение. Глава израильского парламента настаивает на том, что страна сохранила контроль над «Филадельфийским коридором» на границе сектора Газа с Египтом.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в оспариваемом регионе. Израильская сторона утверждает, что сирийские военные использовали военную инфраструктуру, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне.

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      Виктория Кондратьева
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