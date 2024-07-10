ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в оспариваемом регионе

ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот, оспариваемых обоими государствами. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне», — отмечается в сообщении.

При этом ответственность израильская сторона возложила на Сирию, обвинив в «попытках нарушения суверенитета» государства.

Соглашение о разъединении — договор, подписанный США, Израилем и Сирией 31 мая 1974 года, согласно которому занятая Тель-Авивом территория, огибавшая с востока регион Голанских высот, была преобразована в демилитаризованную, которая должна была находиться под управлением ООН. При этом сама территория занята ЦАХАЛ, хотя формально признается как часть сирийского государства.

21 марта 2019 года экс-президент США Дональд Трамп заявил о признании высот территорией Израиля. Данное решение было раскритиковано рядом стран, включая страны Европейского союза.