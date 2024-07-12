Стало известно о реакции участников саммита НАТО на оговорку Байдена о Путине

Politico: участники саммита НАТО «замерли от ужаса» из-за слов Байдена о Путине

Главы европейских стран «замерли от ужаса», услышав оговорку президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что, несмотря на такую реакцию, участники встречи продолжили улыбаться и аплодировать. По данным издания, никто из них не решился обсудить произошедшее с командой Байдена, однако один из присутствовавших выразил свое негодование, отправив журналистам газеты сообщение с нецензурным комментарием.

В статье также говорится, что после этого инцидента многие европейские страны захотели вступить в диалог с соперником президента Дональдом Трампом, считая его победу на предстоящих выборах все более вероятной.

Выступая на саммите НАТО, Байден оговорился и назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал глава Белого дома. Вскоре Байден понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».