Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине

Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине, добавив, что конфликт не должен был начинаться. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком многих людей не стало в результате конфликта, который вообще не должен был начинаться», — заявил бывший американский лидер.

Таким образом Трамп прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в которой тот сообщил о встрече с экс-президентом.

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.