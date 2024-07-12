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10:05, 12 июля 2024Мир

Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине

Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине, добавив, что конфликт не должен был начинаться. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком многих людей не стало в результате конфликта, который вообще не должен был начинаться», — заявил бывший американский лидер.

Таким образом Трамп прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в которой тот сообщил о встрече с экс-президентом.

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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