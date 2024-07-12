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11:23, 12 июля 2024Россия

Ударный вертолет над российским пляжем сняли на видео

Ударный вертолет Ка-52 над пляжем в Туапсе сняли на видео

В Туапсе отдыхающие сняли на видео разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах боевая машина летит на предельно низкой высоте в нескольких метрах над землей. Создаваемый соосными винтами — конструктивной особенностью «камовских» вертолетов — воздушный поток поднимает в воздух пляжные зонты и личные вещи людей.

По информации издания, на видео был снят заход Ка-52 на посадку.

Ранее летчик рассказал о том, как ему удалось выжить благодаря еще одной особенности Ка-52 — катапульте. Офицер заявила, что его экипаж получил команду, что по ним «работает» противник. После того как вертолет потерял управление, было принято решение покинуть борт. «По сути, мы стали ее [катапульты] испытателями», — отметил военнослужащий.

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      Алан Босиков
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