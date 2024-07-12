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12:35, 12 июля 2024Из жизни

В черепе годовалой девочки нашли ее сестру-близнеца

В Китае девочка родилась с сестрой-близнецом внутри головы

Фото: Günter Valda / Unsplash

В Китае в черепе годовалой девочки нашли неразвившийся эмбрион ее сестры-близнеца. Об этом пишет Daily Mail.

Аномалии в черепе будущего ребенка врачи заметили еще на 33-й неделе беременности во время планового осмотра матери. Младенец родился через месяц путем кесарева сечения с нетипично большой головой, но тогда медики не придали этому значения.

Через год ребенок вернулся в больницу. У девочки было недержание мочи, она не могла долго стоять, поднимать голову и говорить что-то, кроме «мама». Врачи просканировали голову девочки и обнаружили в ее черепе опухоль диаметром 13 сантиметров с фрагментами костей внутри.

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Медики вырезали новообразование и определи, что перед ними несформировавшийся эмбрион близнеца ребенка. У зародыша можно было различить позвоночник и зачатки рта, глаз, волос и конечностей.

Подобная аномалия называется fetus in fetu, или эмбрион в эмбрионе и встречается с частотой раз в 500 тысяч беременностей.

Девочка не пережила операцию. Ее клинический случай был описан в научном журнале American Journal of Case Reports.

Ранее сообщалось, что 81-летняя женщина из Бразилии 56 лет прожила с эмбрионом в утробе, появившимся в результате внематочной беременности. При этом ей удалось выносить семерых здоровых детей.

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      Юлия Юткина
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