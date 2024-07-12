В Эстонии заявили об отставке премьер-министра

ERR: премьер Эстонии Кая Каллас может уйти в отставку 15 июля

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может уйти в отставку в понедельник, подав прошение президенту страны Алару Карису, передает ERR.

Отмечается, что отставка Каллас связана с тем, что Европейский совет выбрал ее кандидатом на должность Верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности.

«Пока неизвестно, когда президент предложит следующему кандидату в премьеры сформировать правительство. Сначала Алар Карис проведет консультации с представителями парламентских партий», — пишет издание.

Ранее Каллас призвала ЕС усилить санкции против России. По ее словам, это может быть болезненно для европейских государств, но именно этот шаг поможет завершить российско-украинский конфликт.