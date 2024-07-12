Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 12 июля 2024Мир

В Европе рассказали о пятнадцатикратных требованиях Зеленского помочь Украине

Reuters: Зеленский по 15 раз требует от Европы и НАТО увеличить помощь Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с чиновниками из стран Европы и НАТО «по 15 раз» требует увеличить помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа европейских чиновников.

«Он по 15 раз повторяет свои требования и что мы должны сделать больше, иначе мы столкнемся с последствиями, и он не забывает нам об этом напоминать», — рассказал высокопоставленный чиновник.

По данным агентства, Зеленский «изо всех сил» старается обратить внимание мирового сообщества на Украину после того, как начался вооруженный конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в октябре 2023 года.

Другой источник на анонимной основе выразил мнение, что Зеленскому необходимо избегать «отвращения со стороны столь необходимых союзников» и действовать умереннее. Он добавил, что украинский президент все сильнее разочаровывается в западных партнерах.

Ранее Минобороны Великобритании в уточняющем заявлении опровергло слова Зеленского, что Лондон якобы разрешил Киеву наносить удары по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      Археологи нашли «ненькин батог» из моржовой кости и разорванное тысячелетнее послание

      Суд арестовал двух зампредов правительства Ивановской области

      Названы семь мест для отдыха в горах в России

      В Европе рассказали о пятнадцатикратных требованиях Зеленского помочь Украине

      iPhone с большим экраном подешевел в России

      Стало известно о наступлении ВС России на времевском направлении

      В МИД прокомментировали ядерную доктрину России

      В Одесской области военком набросился на женщину и инвалида-колясочника

      Япония заявила России протест из-за визита на спорные территории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше