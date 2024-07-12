В Европе рассказали о пятнадцатикратных требованиях Зеленского помочь Украине

Reuters: Зеленский по 15 раз требует от Европы и НАТО увеличить помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с чиновниками из стран Европы и НАТО «по 15 раз» требует увеличить помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа европейских чиновников.

«Он по 15 раз повторяет свои требования и что мы должны сделать больше, иначе мы столкнемся с последствиями, и он не забывает нам об этом напоминать», — рассказал высокопоставленный чиновник.

По данным агентства, Зеленский «изо всех сил» старается обратить внимание мирового сообщества на Украину после того, как начался вооруженный конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в октябре 2023 года.

Другой источник на анонимной основе выразил мнение, что Зеленскому необходимо избегать «отвращения со стороны столь необходимых союзников» и действовать умереннее. Он добавил, что украинский президент все сильнее разочаровывается в западных партнерах.

Ранее Минобороны Великобритании в уточняющем заявлении опровергло слова Зеленского, что Лондон якобы разрешил Киеву наносить удары по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.