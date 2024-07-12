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11:12, 12 июля 2024Бывший СССР

В Госдеп доставили кованую розу из запущенного по Донецку снаряда

Гагин: в Госдеп доставили розу из запущенного по Донецку снаряда

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Кованая роза, сделанная из осколка снаряда, запущенного украинскими войсками по Донецку, была доставлена в Госдеп США. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, служба доставки сообщила, что посылка, отправленная на имя бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, пришла в Госдеп. «Сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, вместо нее посылку должен был получить [госсекретарь Соединенных Штатов] господин [Энтони] Блинкен. В любом случае она доставлена получателю», — сказал он.

Отмечается также, что к посылке прилагалось письмо с призывом прекратить поставки вооружения Украине и просьбой передать розу Нуланд.

Ранее сообщалось, что в прилагаемом к посылке письме Гагин назвал Нуланд «вестником апокалипсиса» и «триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками».

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      Алевтина Запольская
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