В Госдуме высказались об обещаниях Трампа принести мир на Украину

Депутат Соболев: обещания Трампа являются предвыборным трюком

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что обещаниям кандидата в президенты США Дональда Трампа нельзя верить. Своим мнением он поделился с «Ридусом».

Соболев убежден, что миротворческие устремления американского политика являются предвыборным трюком. «Здесь большую роль играют баснословные деньги военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Поэтому верить словам Трампа нельзя. Дональд Трамп никогда не пойдет на то, чтобы лишить свой ВПК прибыли», — высказался он.

По словам генерал-лейтенанта, Росси необходимо решить вопросы по восстановлению боеспособности Вооруженных сил и достичь всех целей спецоперации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом и обсудил с ним урегулирование украинского конфликта. Венгерский премьер отметил, что в случае переизбрания политик «решит эту проблему».

