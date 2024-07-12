В Грузии обвинили западных послов в шантаже страны

Депутат Кавелашвили: западные послы занимаются шантажом Грузии

Депутат от парламентского большинства из грузинской партии «Сила народа» Михаил Кавелашвили обвинил послов западных стран в том, что они «занимаются шантажом страны». Его слова приводит ВЗГЛЯД.

«У всех этих послов одно и то же послание, один контекст. Вспомните демарш послов всех 27 стран Евросоюза (ЕС) о том, что якобы [экс-президент Михаил] Саакашвили умирает в заточении, вспомните, как они все вместе явились в Минюст и требовали его освобождения», — подчеркнул грузинский депутат.

Кавелашвили отметил, что впоследствии все убедились, что здоровью бывшего президента ничего не угрожает. Подобное поведение политик счел шантажом Грузии.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Кроме того, объединение заморозило 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.