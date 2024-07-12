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13:16, 12 июля 2024Бывший СССР

В Казахстане предотвратили теракт в госучреждении

Глава КНБ Казахстана Сагимбаев: в Актау предотвратили теракт в госучреждении

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил два теракта. Один из них был запланирован в госучреждении в Актау, рассказал в интервью агентству «Казинформ» глава ведомства Ермек Сагимбаев.

«Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов», — отметил Сагимбаев.

Глава КНБ Казахстана уточнил, что у злоумышленника были изъяты горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы. Кроме того, дома у подозреваемого обнаружили емкости с готовой взрывчаткой.

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Еще один теракт, по словам Сагимбаева, был предотвращен за рубежом. После получения информации о его подготовке сотрудники КНБ проинформировали соответствующие службы другого государства.

27 июня стало известно о задержании в Туркестанской области Казахстана четырех граждан. Они подозревались в пропаганде терроризма.

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      Екатерина Грищенко
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