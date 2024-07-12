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13:02, 12 июля 2024Мир

В Кремле указали на неприемлемость высказываний Байдена в адрес Путина

Песков: неуважительные высказывания Байдена в адрес Путина неприемлемы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Неуважительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемы для Москвы. На это главе Белого дома указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, такие высказывания никак не красят главу американского государства.

Ранее Байден вновь попытался оскорбить российского лидера, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Он сказал, что «самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни, потому что вновь безумный убийца пошел маршем».

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      Семен Александров
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