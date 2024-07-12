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13:09, 12 июля 2024Мир

В Кремле обратили внимание на оплошности Байдена

Песков: весь мир обратил внимание на оплошности Байдена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Весь мир обратил внимание на оплошности президента США Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, эта ситуация получила широкий резонанс из-за внутриполитических обсуждений, за которыми наблюдает весь мир. Однако политик отметил, что это внутреннее дело США.

Ранее стало известно, что оговорки Байдена усилили сомнения Демократической партии в его президентской кампании. Отмечается, что во время речи на саммите НАТО американский лидер назвал главу Украины «президентом Путиным», а вице-президента Камалу Харрис — Дональдом Трампом.

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      Виктория Кондратьева
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