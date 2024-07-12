В Кремле прокомментировали встречу Орбана и Трампа

Песков: Орбан не передавал Трампу писем от Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал бывшему президенту США Дональду Трампу писем от президента России Владимир Путина, так как не сообщал российскому лидеру о планах, касающихся встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах», — прокомментировал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, официальный представитель Кремля также исключил передачу Трампу каких-либо посланий от Путина через венгерского премьер-министра.

Ранее Орбан сообщил, что он провел встречу с бывшим американским лидером после завершения саммита НАТО. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.