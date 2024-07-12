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13:49, 12 июля 2024Мир

В Кремле заявили о необходимости комплексных сделок с Украиной

Песков: Кремль не исключает продолжения зерновой сделки с Украиной

Фото: Reuters

Кремль не исключает никаких договоренностей с Украиной, в том числе и продолжения зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Кремль не исключает никаких договоренностей. Президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности возобновления зерновой сделки.

Однако, по словам представителя Кремля, президент открыт к диалогу, но вопросы должны рассматриваться в комплексе, а не «выдираться» из общего контекста.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о начале работ по возобновлению зерновой сделки. Он также заявил о готовности Анкары к любой инициативе, включая посредничество, для урегулирования конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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