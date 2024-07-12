Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 12 июля 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о планах Украины разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

МИД: Киев хочет разрушить дамбы на Украине и обвинить в этом Москву
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина в качестве провокации против Москвы намерена разрушить дамбы Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища. О планах Киева рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения», — заявила дипломат.

В МИД обратили внимание на исследование Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского, посвященного сценариям затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ на Днепре.

Захарова напомнила, что осенью 2022 года институт создавал модели затопления, связанные с разрушением Каховской ГЭС, а летом 2023 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины дамба была прорвана.

В ходе выступления Захарова также назвала путь Украины в НАТО дорогой к обрыву. По словам дипломата, альянс использует Киев как расходный материал в противостоянии с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше