В МИД рассказали о планах Украины разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

МИД: Киев хочет разрушить дамбы на Украине и обвинить в этом Москву

Украина в качестве провокации против Москвы намерена разрушить дамбы Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища. О планах Киева рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения», — заявила дипломат.

В МИД обратили внимание на исследование Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского, посвященного сценариям затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ на Днепре.

Захарова напомнила, что осенью 2022 года институт создавал модели затопления, связанные с разрушением Каховской ГЭС, а летом 2023 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины дамба была прорвана.

В ходе выступления Захарова также назвала путь Украины в НАТО дорогой к обрыву. По словам дипломата, альянс использует Киев как расходный материал в противостоянии с Москвой.