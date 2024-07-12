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15:28, 12 июля 2024Мир

МИД России назвал путь Украины в НАТО дорогой к обрыву

Захарова: «необратимый путь» Украины в НАТО является дорогой к обрыву
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

«Необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Киевскому режиму обещали "необратимую дорогу в альянс". Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, — это дорога к обрыву», — заявила Захарова.

По словам дипломата, НАТО «использует и продолжает использовать» Украину «как расходный материал» в противостоянии с Россией. Захарова подчеркнула, что «показное единство» НАТО по вопросу вступления Киева в альянс «буквально трещало по швам».

В ночь на 11 июля была обнародована декларация по итогам саммита НАТО, в которой говорится о «необратимом пути» Украины в альянс.

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      Елизавета Мытарева
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