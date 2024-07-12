В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

Минобороны: за неделю Россия взяла под контроль четыре населенных пункта в ДНР

За минувшую неделю подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль четыре населенных пункта: села Сокол, Яснобродовка и Восход, а также поселок Чигари Донецкой народной республики (ДНР). Их названия перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо это этого, нанесено поражение формированиям шести механизированных и двух пехотных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух соединений теробороны. Отражены 38 контратак.

По данным ведомства, за неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 2785 бойцов, два танка, включая американский Abrams, 15 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и девять боевых бронемашин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley производства США.