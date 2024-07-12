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10:25, 12 июля 2024Мир

В НАТО дали прогноз по состоянию конфликта на Украине до конца 2024 года

Politico: НАТО считает, что конфликт на Украине останется в тупике до конца года

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Конфликт на Украине останется в тупиковом состоянии до конца 2024 года. Такие прогнозы сделали в НАТО, сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Я думаю, что они смогли стабилизировать [ситуацию] на фронте, но очевидно, что война останется в тупиковом [состоянии] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем», — заявил дипломат Североатлантического альянса, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, Украина и дальше будет получать оружие от западных стран. В свою очередь другой дипломат также подчеркнул, что не стоит ожидать «какого-то серьезного прорыва» на фронте.

«Украинцы теперь получили много преимуществ с [получением тактических ракет ATACMS], но (...) маловероятно, что это приведет к какому-либо серьезному прорыву, особенно если им запретят использовать это оружие против российских военных целей на территории России», — отметил дипломат.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Россию угрозой «для целого поколения». Таким образом он обосновал причину для увеличения расходов членов НАТО на военные нужды.

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      Виктория Кондратьева
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