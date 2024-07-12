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12:25, 12 июля 2024Мир

В НАТО высказались о возможности контрнаступления Украины в 2024 году

NYT: НАТО считает, что Украина не сможет провести контрнаступление в 2024 году
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести масштабное контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в альянсе.

«Несмотря на миллиарды долларов в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, о которых НАТО объявило на этой неделе, представители союзников заявили, что Украина не будет готова начать радикальное контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года», — говорится в материале.

По информации источников, доставка помощи Украине может затянуться, поскольку страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для ВСУ. Как отмечает издание, конфликт на Украине истощил запасы вооружений стран альянса и продемонстрировал, насколько медленно западные правительства и оборонные предприятия наращивают производство оружия.

Ранее в НАТО также спрогнозировали, что конфликт на Украине останется в тупиковом состоянии до конца 2024 года. Уточняется, что Киев будет и дальше получать оружие от западных стран, но серьезного прорыва на фронте не будет.

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      Виктория Кондратьева
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