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15:26, 12 июля 2024Россия

В «Офицерах России» рассказали о десятилетней подготовке Украины к конфликту с Россией

Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина на протяжении десяти лет готовилась к масштабному конфликту с Россией и создавала агентурную сеть в Крыму. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации. Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, агентурные группы, диверсантов, агентов, вербовал сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на нашей территории», — заявил он.

По его словам, многих людей украинские спецслужбы вербуют с помощью угроз и шантажа. Полковник отметил, что спецслужбы России не позволят остаться диверсантам безнаказанными, а также обратился к спящим ячейкам в Крыму и других регионах и попросил их взвешивать риски, прежде чем идти на преступления.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который передавал информацию о российских военных. Агентом оказался 42-летний гражданин Украины. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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      Никита Абрамов
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