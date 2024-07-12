В России опровергли сообщения о диверсиях из-за луп

Сообщение о десятках увеличительных стекол в полях на Кубани не подтвердилось

Telegram-канал Mash в среду, 10 июля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что в полях на Кубани якобы обнаружены десятки увеличительных стекол, установленных с целью подготовить диверсии и устроить массовые пожары. Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения, представители местной власти его опровергли.

Авторы публикации со ссылкой на неназванные источники заявили, что линзы установили «под нужным углом местные маргиналы, завербованные украинцами». «Лупы примотаны скотчем к колышкам и воткнуты в землю. Сделано это для того, чтобы оттянуть время и успеть скрыться», — было сказано в тексте.

В качестве подтверждения изложенных сведений журналисты привели видеозапись — на кадрах запечатлено, как группа людей, — в том числе мужчина в форме сотрудника пожарной охраны, — обсуждает обнаруженное в поле увеличительное стекло. При этом где и когда именно было снято видео, установить не представляется возможным.

Однако в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона доложили, что местные жители не направляли никаких подобных обращений. Правоохранительные органы пообещали держать ситуацию на контроле.

Кроме того, полномочный представитель губернатора Краснодарского края Вячеслав Легкодух также опроверг распространившиеся в сети сведения. «Все, что показывают у нас в соцсетях, — отношусь к этому отрицательно. Никаких специальных устройств на полях на Кубани обнаружено не было», — подчеркнул он. Корреспонденты телеканала «Кубань 24» добавили, что, чтобы найти в поле хотя бы одно увеличительное стекло, необходимо «хорошо постараться». «На обследование поля нескошенной пшеницы средней величины, то есть нескольких гектаров земли, потребуется больше суток. Это также тяжело, как найти иглу в стоге сена», — заметили журналисты.

Стоит отметить, что в 2022 году аналогичные недостоверные сведения распространялись в Ростовской области — тогда утверждалось, что в регионе якобы орудуют целые диверсионные группы, которые поджигают поля с помощью луп. Однако местное МЧС впоследствии опровергло данное сообщение. «Любая подобная информация — фейк, цель которого посеять панику среди мирного населения. Главное управление МЧС России по Ростовской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации», — заключили в ведомстве.

Сведения о том, что в полях Кубани обнаружены десятки луп, достаточно широко распространились в региональных СМИ. Позднее издания публиковали опровержение ранее представленных данных, в их числе оказались, к примеру, «Краснодарские известия» и KP.RU.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».