Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 12 июля 2024Россия

В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

Сенатор Джабаров назвал фикцией подписание НАТО «Украинского договора»

Фото: Yves Herman / Reuters

«Украинский договор», который заключили более 20 стран на саммите НАТО, не поможет Киеву, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на подписание такого документа.

Это фикция самая настоящая. По сути, это обман украинского руководства

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Этот конфликт хотят как можно дольше оставить тлеющим, потому что они своей главной целью ставят не победу Украины, во что они сами не верят, а ослабление России любой ценой, чтобы НАТО в будущем было легче с Россией разговаривать и давить на нее. Они будут использовать [Украину] до последнего украинца, напихивая ее оружием и при этом оберегая собственные жизни собственных солдат», — сказал сенатор.

По мнению политика, новое соглашение не даст Киеву реальной помощи Североатлантического альянса.

«Все эти подписи и договоры — это новая придуманная форма. Есть одна классическая формула — дорожная карта по приему в НАТО. Этой карты нет и не будет, потому что по уставу НАТО нельзя принимать страну, которая ведет военный конфликт и имеет нерешенные пограничные споры. Это для того, чтобы успокоить [президента Украины Владимира] Зеленского, успокоить мировое общественное мнение. Они же сами прекрасно понимают, что условие "до победы Украины" невыполнимо ни при каких условиях, ни при каких вариантах Украина не сможет победить Россию. Но тем не менее они дурят Украину и своих союзников по НАТО, на самом деле это вранье», — заключил он.

Украина еще 23 страны подписали на саммите НАТО «Украинский договор». Согласно документу, безопасность Украины — это неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и других частей мира. Участники готовы поддерживать Киев до тех пор, пока он не «одержит победу», а также пообещали обеспечивать нужны украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

      Топ-менеджера российской компании отправили под домашний арест

      Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко

      Власти города в России сняли десятиминутный ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

      Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

      Появились данные о сбежавшем после стрельбы из части под Белгородом контрактнике

      В Минобороны Китая прокомментировали совместные учения с Россией

      Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

      Стало известно о падении беспилотника ВСУ на пляж с отдыхающими в российском регионе

      В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше