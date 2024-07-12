В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

Сенатор Джабаров назвал фикцией подписание НАТО «Украинского договора»

«Украинский договор», который заключили более 20 стран на саммите НАТО, не поможет Киеву, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на подписание такого документа.

Это фикция самая настоящая. По сути, это обман украинского руководства Владимир Джабаров российский сенатор

«Этот конфликт хотят как можно дольше оставить тлеющим, потому что они своей главной целью ставят не победу Украины, во что они сами не верят, а ослабление России любой ценой, чтобы НАТО в будущем было легче с Россией разговаривать и давить на нее. Они будут использовать [Украину] до последнего украинца, напихивая ее оружием и при этом оберегая собственные жизни собственных солдат», — сказал сенатор.

По мнению политика, новое соглашение не даст Киеву реальной помощи Североатлантического альянса.

«Все эти подписи и договоры — это новая придуманная форма. Есть одна классическая формула — дорожная карта по приему в НАТО. Этой карты нет и не будет, потому что по уставу НАТО нельзя принимать страну, которая ведет военный конфликт и имеет нерешенные пограничные споры. Это для того, чтобы успокоить [президента Украины Владимира] Зеленского, успокоить мировое общественное мнение. Они же сами прекрасно понимают, что условие "до победы Украины" невыполнимо ни при каких условиях, ни при каких вариантах Украина не сможет победить Россию. Но тем не менее они дурят Украину и своих союзников по НАТО, на самом деле это вранье», — заключил он.

Украина еще 23 страны подписали на саммите НАТО «Украинский договор». Согласно документу, безопасность Украины — это неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и других частей мира. Участники готовы поддерживать Киев до тех пор, пока он не «одержит победу», а также пообещали обеспечивать нужны украинских военных.