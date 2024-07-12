В России резко выросло число банкротств компаний

«Федресурс»: число банкротств компаний в России выросло на 40 % в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года число банкротств компаний в России выросло на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком увеличении числа неплатежеспособных юридических лиц в РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

Уточняется, что в январе-июне банкротами были признаны в общей сложности 4363 компании. Для сравнения, в первой половине 2023 года неплатежеспособными в стране объявили 3115 юридических лиц. Таким образом, за год число обанкротившихся компаний выросло на 1248, следует из сообщений арбитражных управляющих.

Пиковый прирост числа корпоративных банкротств в России был зафиксирован в январе-марте (плюс 53 процента). Во втором квартале динамика стала постепенно замедляться (прирост чуть менее 30 процентов).

Статистика также показывает, что в первой половине года российские налоговые органы стали чаще инициировать дела о несостоятельности компаний. Если в января-июне 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила заявителем в 12 процентах подобных дел, то в первой половине 2024-го — в 26,4 процента судебных разбирательств.

В России растет не только количество обанкротившихся компаний, но также число несостоятельных граждан. Так, по итогам января-марта 2024 года в стране признали себя неплатежеспособными в судебном порядке на 18,2 процента больше граждан, чем за тот же период 2023-го, — 89,8 тысячи физических лиц. Кроме того, за этот период времени в России стали гораздо чаще пользоваться механизмом упрощенного внесудебного банкротства. В первом квартале подобную услугу задействовали 12 654 россиянина против 2504 человек годом ранее.