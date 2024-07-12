В России высказались о планах Трампа по решению украинского конфликта

Депутат Чепа усомнился в искренности Трампа по украинскому вопросу

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может предпринять ряд шагов для урегулирования украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, по мнению политика, Трамп мог бы остановить поставки вооружений Украине.

«Мы можем только гадать, какие шаги предпринял бы тот или иной политический деятель в США, но подчас то, о чем говорят в ходе предвыборной гонки, затем не исполняется, — заметил Чепа. — Но Трамп мог бы сделать многое, чтобы остановить конфликт. Мог бы прекратить финансирование, поставки вооружений. И тогда все страны НАТО последовали бы примеру страны».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что все заявления Трампа сегодня делаются исключительно в рамках предвыборной кампании и с целью дискредитировать действующего президента США Джо Байдена, потому говорить о реальности намерений экс-главы государства довольно сложно.

«Главная сегодняшняя мотивация Трампа — это выборы. Ради этого он готов говорить все, что угодно», — считает депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках так называемой мирной миссии встретился с Трампом в его частной резиденции во Флориде, где они обсудили ситуацию на Украине. После встречи Орбан заявил, что экс-президент намерен добиться урегулирования конфликта в случае переизбрания.