В штабе Байдена сообщили о двух «чертовски сложных неделях»

Axios: штаб Байдена пытается восстановиться после двух чертовски сложных недель

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена пытается восстановиться после двух «чертовски сложных» недель, последовавших после его дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В телефонном разговоре, полученном изданием, председатель предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон призвала своих сотрудников отключиться от «сумасшедшего мира сплетен».

«У нас были две очень, очень, очень трудные недели, очень плохие недели. Я же говорила, что буду с вами откровенна, это были чертовски плохие недели», — сказала она. По словам О'Мэлли-Диллон, после дебатов сторонники Байдена столкнулись с «небольшим спадом», но не произошло «ничего существенного, ничего масштабного».

Ранее стало известно, что в Демократической партии царил хаос после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом. Несмотря на это, Байден счел свое выступление на дебатах плохим эпизодом, а не отражением общего состояния.