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15:40, 12 июля 2024Мир

В США раскрыли заговор против Байдена

Axios: демократы готовят заговор, чтобы вывести Байдена из предвыборной гонки

Фото: Yves Herman / Reuters

Демократы из числа членов администрации Барака Обамы и Билла Клинтона готовят заговор, чтобы вывести Джо Байдена из предвыборной гонки на пост президента США. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

В состав «тайного комитета», который планирует заставить Байдена отказаться от выдвижения кандидатуры, входят бывшие помощники Обамы, бывшие советники Клинтона, целый ряд сенаторов и членов Палаты представителей от демократов, а также крупные доноры партии.

Ранее стало известно, что бывший американский президент Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном порядке выразили сомнения в способности нынешнего главы государства Джо Байдена переизбираться на второй срок. Они ожидают, что Байден сам решит снять свою кандидатуру с выборов

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      Дмитрий Сотак
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