Венгрия пообещала напомнить Украине о нереальности вступления в НАТО в настоящее время

Сийярто: Венгрия напомнит Украине о нереальности вступления в НАТО сейчас

Венгрия напомнит Украине о том, что в настоящее время ее вступление в НАТО невозможно, пообещал глава МИД страны Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите альянса в Вашингтоне. Он этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава ведомства предположил, что на заседании Совета НАТО — Украина участники будут говорить о важности членства Киева в блоке.

«Но за пределами общения реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией», — подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия поддержала итоговую декларацию саммита только при условии единогласного одобрения членства Украины в альянсе. По словам министра, на практике это означает, что Киеву не предложат вступить в НАТО уже сейчас, о фактическом присоединении к блоку речи на данный момент не идет.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне удовлетворительными. Он отметил «очень жесткий язык документов». Ермак подчеркнул, что следующим шагом должно стать приглашение Украины в блок.

