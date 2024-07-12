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11:10, 12 июля 2024Силовые структуры

Виновного в смерти журналистки Бабаевой осудили

В Крыму суд приговорил инструктора, виновного в гибели журналистки Бабаевой

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму суд приговорил инструктора Игоря Малева к году исправительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным в смерти журналистки медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Он раскаялся в содеянном. Прокурор запрашивал для Малева год и девять месяцев исправительных работ.

По версии следствия, 28 октября 2022 года инструктор Малев проводил занятия по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе, в ходе которых несколько раз выстрелил из автомата боевыми патронами, чтобы журналисты не боялись стрельбы в боевых условия. Одна из пуль отрикошетила и попала в Бабаеву.

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      Варвара Митина
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