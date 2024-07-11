Прокурор назвал наказание для обвиняемого в смерти журналистки Бабаевой

Прокурор просит исправительные работы обвиняемому в смерти журналистки Бабаевой

В Симферопольском районном суде Крыма прошли прения сторон по уголовному делу о гибели журналистки медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил для обвиняемого Игоря Малева наказание в виде одного года и девяти месяцев на исправительных работах с признанием его виновным в причинении смерти по неосторожности. В своем выступлении представляющий государственное обвинение прокурор указал, что подсудимый впервые совершил преступление, судимостей не имеет, признал вину, у него положительные характеристики и есть ребенок на иждивении.

Суд назначил на 12 июля оглашение приговора по делу.

По данным следствия, 28 октября 2022 года инструктор Малев проводил занятия по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе, в ходе которых он несколько раз выстрелил из автомата боевыми патронами, чтобы журналисты не боялись стрельбы в боевых условия. Одна из пуль отрикошетила и попала в Бабаеву.