Власти города в России сняли десятиминутный ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

Власти Сургута сняли социальный ролик о семье мигрантов

Власти Сургута сняли десятиминутный видеоролик в рамках проекта «Одна семья». Героями очередного выпуска стала семья мигрантов из Киргизии. Запись опубликовала пресс-служба городской администрации в Telegram.

В документальном фильме семья Шайланбаевых преподносится в качестве примера большой и крепкой семьи. Там говорится, что приехавшие в город иностранцы не забывают своих традиций и «активно принимают участие в общественной жизни».

Комментарии к ролику, как и к другим сообщениям на канале, закрыты. При этом на момент публикации материала более 90 процентов оставивших свои реакции под видео пользователей поставили эмодзи «палец вниз».

Ранее в Сургуте мигранты заняли детскую площадку, прогнав детей местных жителей. На снятых очевидцем кадрах видно, как около десятка мужчин находятся в футбольной коробке. После визита общественников они удалились. «Чисто! Спокойно!» — говорит мужской голос за кадром.