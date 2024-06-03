Россияне «очистили» детскую площадку от мигрантов и сняли это на видео

В Сургуте мигранты заняли детскую площадку, прогнав оттуда детей

В Сургуте мигранты прогнали детей с детской площадки, чтобы играть в футбол. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На кадрах видно около десятка иностранцев в футбольной коробке. Один из них приближается к мальчику и что-то говорит ему. В это время другой мигрант подает угловой. Происходящее сопровождается громкими возгласами на нерусском языке.

После склейки автор видео показывает ту же площадку через семь минут после приезда общественников. Мигранты с площадки ушли. «Чисто! Спокойно!» — говорит мужской голос за кадром.

Ранее в Нижнем Новгороде мигранты жестоко избили местного жителя из-за проигрыша в футбольном матче. По словам молодого человека, после случившегося он лечился целый месяц. Напавшие на него иностранцы сумели избежать наказания.