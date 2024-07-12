Внешность 43-летней Натали Портман после развода на фото смутила фанатов

Американская актриса Натали Портман вышла в свет после развода и смутила фанатов в сети внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

43-летняя звезда «Черного лебедя» появилась на показе нового сериала для Apple TV «Леди в озере» в Нью-Йорке. Для упомянутого случая знаменитость надела укороченного розовое платье, расшитое декоративным цветами, и босоножки золотого оттенка. Помимо этого, артистка распустила завитые в легкие локоны волосы.

Поклонники оценили внешность Портман на новых фото в комментариях под материалом. «На некоторых фотографиях кажется, что она делала уколы в щеки. Надеюсь, она не пойдет по этому пути. Ей это не нужно», «Что она сделала со своим лицом?!», «Она что-то сделала со своим лицом и теперь выглядит не очень хорошо», «У нее другой подбородок», — высказались они.

Ранее в июле 43-летняя Натали Портман раскрыла секрет привлекательности. Знаменитость рассказала, что очень любит корейские тканевые маски. По ее словам, она делает их перед выходом на улицу и красную дорожку.