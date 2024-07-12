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05:00, 12 июля 2024Забота о себе

Женщинам раскрыли способ найти обеспечивающую большее удовольствие от секса точку А

Кадр: @drkatebalestrieri / TikTok

Секс-терапевт Кейт Балестриери рассказала женщинам, как искать точку А, стимуляция которой обеспечивает большее удовольствие от секса. На ее ролик обратило внимание издание Health Line.

Балестриери объяснила, что точка А расположена на передней стенке влагалища, немного выше точки G. Чтобы найти ее, нужно согнуть указательный палец, ввести его во влагалище до уровня бугристой плотной поверхности, похожей на грецкий орех (это точка G). После этого нужно ввести палец дальше еще примерно на пару сантиметров — там и находится точка А. Балестриери рекомендовала стимулировать ее движениями влево-вправо, а не вверх-вниз.

«От стимуляции этой точки женщина получает удовольствие за счет давления и увеличения чувствительности. Если руками сделать этого не получается, можно использовать секс-игрушки», — добавила Балестриери.

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      Алиса Дмитриева
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