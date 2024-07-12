Mash: ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, беспилотный летательный аппарат, несший на борту взрывчатку, был сбит в нескольких километрах от АЭС.

Отмечается, что дрон держал курс в сторону станции. Других подробностей, а также информации о пострадавших на данный момент нет.

В марте сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью пяти дронов и одной ракеты C-200.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.