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18:54, 12 июля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

Mash: ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, беспилотный летательный аппарат, несший на борту взрывчатку, был сбит в нескольких километрах от АЭС.

Отмечается, что дрон держал курс в сторону станции. Других подробностей, а также информации о пострадавших на данный момент нет.

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В марте сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью пяти дронов и одной ракеты C-200.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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