ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По их данным, беспилотный летательный аппарат, несший на борту взрывчатку, был сбит в нескольких километрах от АЭС.
Отмечается, что дрон держал курс в сторону станции. Других подробностей, а также информации о пострадавших на данный момент нет.
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