ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутку в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на маршрутку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с дрона на маршрутку в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, украинские военные сбросили взрывчатку на маршрутный автобус № 41, следовавший по улице Бирюзова. В результате случившегося автомобиль получил повреждения. Кроме того, один мужчина был ранен.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали пятеро детей, игравшие в тот момент на площадке. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.