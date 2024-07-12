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14:48, 12 июля 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутку в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на маршрутку

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с дрона на маршрутку в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, украинские военные сбросили взрывчатку на маршрутный автобус № 41, следовавший по улице Бирюзова. В результате случившегося автомобиль получил повреждения. Кроме того, один мужчина был ранен.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали пятеро детей, игравшие в тот момент на площадке. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

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      Алевтина Запольская
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