Захарова обвинила США в стимуляции Украины

Захарова: решения саммита НАТО стимулируют Киев продолжать конфликт против РФ

Решения США и их западных союзников, принятые в ходе саммита НАТО, стимулируют Украину продолжать конфликт с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга дипломатического ведомства.

«По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий», — заявила представитель.

Захарова также напомнила, что среди членов НАТО по-прежнему нет единой позиции о необходимости и объемам помощи Украине, как и по части вступления в состав альянса.

Ранее она заявила, что «необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. «Киевскому режиму обещали "необратимую дорогу в альянс". Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, — это дорога к обрыву», — заявила Захарова.