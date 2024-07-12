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23:51, 12 июля 2024Россия

Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»

Замминистра обороны Евкуров посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер» в Молькино
Юнус-Бек Евкуро

Юнус-Бек Евкуро. Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК.

Евкуров проинспектировал ход подготовки военнослужащих и обновления учебно-материальной базы Молькино. На полигоне появятся новые учебные точки, в том числе для тренировки операторов FPV-дронов и разведывательных квадрокоптеров со специальными полосами препятствий.

Молькино находится рядом с Горячим Ключом у трассы М-4 «Дон». В 2015 году там началась подготовка бойцов ЧВК «Вагнер». В близлежащей станице Бакинская расположено кладбище, где похоронены бойцы ЧВК, добавляет РБК.

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      Марина Совина
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