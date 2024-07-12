В Ирландии опровергли пять мифов о России

Ирландский журналист Боуз: западные СМИ распространяют ложь и мифы о России

Ирландский журналист Чей Боуз опроверг пять мифов о России, придуманных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, основные западные СМИ распространяют ложь и мифы. Боуз отметил: согласно западным прогнозам, российская армия должна была развалиться. В реальности она лишь увеличивается, продвигается и побеждает на Украине, уточнил он.

«Разорванная в клочья» российская экономика в 2024 году перерастает другие развитые мировые экономики, указал журналист. По его словам, санкции против РФ провалились.

Боуз также считает, что «бунт россиян», на который рассчитывал Запад, так и не случился. Вместо этого на выборах президента Владимир Путин получил больше 80 процентов голосов.

«Предполагалось, что российский президент будет "изолирован", но он только что встретился с двумя лидерами стран НАТО и президентами крупнейшей промышленной экономики и крупнейшей демократии на Земле», — подчеркнул Боуз.

Ранее наблюдатели за выборами президента России из США и ЮАР обвинили западные СМИ в распространении лжи.