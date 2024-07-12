Заядлая нудистка рассказала о минусах своего увлечения

Инструктор по обнаженной йоге и эротическая модель Стеф Шинн призналась, что проводит без одежды большую часть жизни. О плюсах и минусах своей работы заядлая нудистка рассказала Daily Star.
31-летняя Шинн рассказала, что увлечение наготой полностью изменило ее образ жизни и отношение к себе. По ее словам, сейчас она не только работает и ведет блог обнаженной, но и отдыхает без одежды. В частности, она посещает нудистские пляжи и ходит в походы, надевая только ботинки.
Главное преимущество обнаженности — это более глубокая связь со своим телом. Она также позволяет испытывать ощущения, которые нельзя почувствовать, если надеть громоздкую, обтягивающую или мешковатую одежду
Однако, по словам Шинн, ее увлечение имеет и огромный минус: ей пришлось перестать общаться с некоторыми близкими друзьями, поскольку они не смогли принять постоянную обнаженность подруги. Родители девушки тоже поначалу были против новой работы дочери. «В основном они беспокоились о моей безопасности и о том, как это повлияет на мое будущее. К счастью, они поддержали меня и теперь понимают, что меня это вдохновляет», — отметила она.
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