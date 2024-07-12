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14:20, 12 июля 2024Бывший СССР

Зеленского назвали склонным к паранойе

Reuters: Зеленский стал склонен к паранойе и нетерпимости к ошибкам

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал жестче и решительнее, а также склонен к паранойе и нетерпимости к ошибкам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинских и иностранных чиновников, работавших с украинским лидером, а также его друзей и бывших коллег.

«Напряженный. Нетерпеливый. Лишенный сна. Зеленский прикажет чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствует, что они не полностью готовы», — говорится в тексте статьи. Кроме того, агентство сообщает, что Зеленский становится все более параноидальным из-за страха перед предполагаемыми попытками Москвы избавиться от него и дестабилизировать руководство Украины.

По словам собеседников агентства, украинский лидер может прогнать чиновников с совещания, если они противоречат друг другу. Так, сообщается, что в начале года он уволил двух своих помощников во время совещания по планированию информационной кампании вокруг мобилизации.

Ранее во время встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский сообщил, что планирует провести еще один «саммит мира» в текущем году. Подробностей о возможном форуме пока нет.

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      Александр Курбатов
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