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09:41, 12 июля 2024Мир

Жители еще одного штата США высказались за независимость от Вашингтона

Newsweek: движение NHEXIT из Нью-Гемпшира выступило за выход штата из США
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Выступающее за независимость американского штата Нью-Гемпшир движение NHEXIT выступило «за полный выход из состава США», дабы сделать их штат «свободной и процветающей страной». Соответствующее заявление опубликовали представители организации, сообщает газета Newsweek.

«Мы должны вернуть себе наше [самостоятельное и отдельное] правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей», — заявила лидер движения Карла Герлике.

Отмечается, что подобные группы также существуют в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе. Согласно опросам YouGov, подобную идею поддерживают не более четверти респондентов, проживающих в этих штатах.

В 2023 году о подобном стремлении сообщали на Гавайях. Тогда активисты из числа коренных народов, проживающих на территории этого американского штата, выступили за восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства из-за лесных пожаров на островах и бездействия федеральных властей.

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      Виктория Кондратьева
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