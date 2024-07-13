Раскрыта причина конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

Причиной перестрелки в Петербурге могла стать конкуренция таксистов, сообщили в ГСУ СКР по региону.
«13 июля на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в полицию доставили трех мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Их проверяют на причастность к стрельбе.